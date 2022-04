Palermo, Varchi: “Incontro con Musumeci sul futuro della città”

Le parole della candidata sindaco di Fratelli d'Italia e Diventerà bellissima

PALERMO – “Ho incontrato stamattina a Palazzo d’Orleans il presidente della Regione Nello Musumeci con il quale abbiamo avuto un utile confronto per parlare non di beghe, ma di opere e di sviluppo del nostro territorio”. Lo dice Carolina Varchi, candidata sindaco di Fratelli d’Italia e Diventerà bellissima alle prossime elezioni amministrative a Palermo.

“Con il presidente – aggiunge – si è discusso di interventi deliberati dal governo regionale sulla città di Palermo, dal Centro direzionale all’Ismett 2, dal Centro congressuale al Castello Utveggio, dal recupero dell’ex Cotonificio di Partanna Mondello ai restauri negli edifici sacri, dalla riqualificazione dell’ex Albergo delle povere ai nuovi spazi museali, dal Centro ricerche ambientali Roosvelt dell’Addaura ai lavori nelle strutture ospedaliere”.

“Ho trovato assai utili – prosegue Varchi – le tante iniziative promosse dalla Regione anche nel territorio provinciale, dalla lotta al dissesto idrogeologico alla viabilità secondaria, che è di competenza della ex Provincia ma viene finanziata in sostituzione dal governo regionale. Abbiamo concordato con il presidente che nel programma che proporremo ai palermitani per la mia candidatura a sindaco, partiremo anche da quanto fatto sino ad oggi dalla Regione Siciliana per implementare ulteriormente lo sviluppo della città”.