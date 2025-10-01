 Palermo, concessi i domiciliari ma resta in carcere
Indagato ai domiciliari, ma resta in carcere perché manca il braccialetto

Coinvolto in un blitz antidroga a Falsomiele
PALERMO – Concessi gli arresti domiciliari a Roberto Gritto. Resta, però, in carcere in attesa che si liberi un braccialetto elettronico. Il Tribunale del Riesame ha accolto il ricorso degli avvocati Calogero ed Emanuele Vella.

Gritto è stato arrestato a metà settembre assieme ad altre otto persone. Contestualmente è stato notificato ad altri 74 indagati per detenzione e spaccio di droga.

Nella piazza di Falsomiele si rifornivano clienti al dettaglio in cerca di eroina e cocaina e pusher che compravano le dosi per rivenderle. L’elenco delle residenze delle persone indagate conferma la capillarità del fenomeno: Castelvetrano, Partanna, Caltanissetta, Enna, Canicattì, Casteltermini, Mussomeli, San Cataldo, Salemi, Santa Ninfa, Marsala.

