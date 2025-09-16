Omicidio Gaglio: i rancori, la pistola tra i rifiuti e la truffa delle auto di lusso

Le indagini sull'omicidio del magazziniere della farmacia

PALERMO – C’è l’assassino, ma al momento non c’è il movente dell’omicidio di Stefano Gaglio. Ci sono, però, delle ipotesi ritenute plausibili e affondano le radici in rancori familiari legati a questioni economiche.

L’interrogatorio

Sono due le cose che Giuseppe Cangemi, assassino reo confesso, ha detto agli investigatori nel corso dell’interrogatorio, prima che il pm Maurizio Bonaccorso disponesse il fermo per omicidio con l’aggravante della premeditazione.

Ha ammesso di avere sparato al cognato con la pistola che ha consegnato ai poliziotti al suo arrivo alla squadra mobile. I poliziotti lo avevano già identificato. Sul revolver Cangemi ha aggiunto di averlo trovato in un cassonetto della spazzatura un anno e mezzo fa. Lo ha conservato in un magazzino della Rap, dove lavorava come operaio.

Una spiegazione ritenuta inverosimile da chi indaga, tirata fuori per giustificare il possesso dell’arma con la matricola abrasa. Un giustificazione espressa con una lucidità poi smarrita. Cangemi, infatti, ha detto di non sapere perché ha fatto fuoco e quando le domande si sono fatte incisive è arrivata una reazione che denota instabilità psichica.

Le risposte erano traballanti. L’indagato diceva di respirare male, si portava nervosamente la mano alla testa per indicare che la memoria non lo aiutava nei ricordi. C’è davvero un disagio psichico o è una messinscena?

Si scava nel contesto familiare

Resta da capire il movente del delitto. Si continua a scavare nel contesto familiare dove non mancano i rancori per motivi economici. La situazione è tutta da decifrare. In ballo c’è sempre la storia della villetta di Carini donata dal padre alla moglie della vittima che avrebbe provocato risentimento nei parenti.

Sarebbe saltata fuori la storia di un altro immobile di Cangemi con possibili passaggi di proprietà di cui i più stretti familiari non sarebbero stati al corrente. Lo avrebbero saputo dalla vittima a cui Cangemi rimproverava di avergli messo contro persino i figli. Gli investigatori stanno facendo uno screening patrimoniale per venirne a capo.

Un clima di forte tensione

Un ulteriore particolare inquietante si innesterebbe nella storia. Qualche giorno fa l’assassino avrebbe segnalato dei colpi di pistola esplosi contro la sua abitazione alla Kalsa. Le forze dell’ordine hanno fatto delle verifiche che hanno dato esito negativo. Sono tutte circostanze che descrivono un clima di forti tensioni sfociate nel delitto.

Cangemi ha atteso che il cognato arrivasse in via Oberdan nella farmacia dove lavorava come magazzinieri e ha aperto il fuoco. Di Cangemi si sono già occupate le cronache. L’uomo, infatti, è sotto processo insieme ad altri trentasei imputati accusati di avere dato via ad un’organizzazione che avrebbe rubato auto di lusso a Napoli per rivenderle a Palermo, dopo avere pure incassato i risarcimenti delle compagnie di assicurazioni.