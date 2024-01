Palermo, iniziati i lavori sui marciapiedi di via della Libertà – FOTO

Il primo tratto interessato è quello compreso tra via Notarbartolo e via di Marzo

PALERMO – Sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via della Libertà, a Palermo. Il primo tratto interessato è quello compreso tra via Notarbartolo e via Gioacchino di Marzo. L’area è transennata da giorni ma soltanto oggi, lunedì 29 gennaio, si è attivato il cantiere vero e proprio.

I lavori dovranno terminare entro 3 mesi

Gli operai hanno dapprima potato gli alberi sui marciapiedi, poi hanno cominciato a rimuovere il primo strato di pavimentazione. Il tratto interessato è chiuso al transito pedonale, così come una parte della corsia preferenziale, con gli autobus che utilizzano la strada principale.

I lavori sono divisi in tredici fasi e dovranno terminare entro tre mesi. Il rifacimento riguarda i marciapiedi che vanno da via Notarbartolo a piazza Vittorio Veneto, per un totale di quasi 1 chilometro e 300 metri di nuovo marciapiede.

“Marciapiedi abbandonati da troppo tempo”

Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha così commentato l’inizio dei lavori: “Interveniamo su marciapiedi abbandonati da troppo tempo e diventati ormai, in alcuni punti, delle trappole ad esempio per anziani o per chi cammina con dei passeggini”.