Palermo, al via i lavori per i nuovi marciapiedi in via Libertà

Le opere, divise in tredici fasi, dureranno tre mesi

PALERMO – Il comune di Palermo passa all’azione e avvia i lavori per il rifacimenti dei marciapiedi di via Libertà, nel tratto compreso tra via Notarbartolo e piazza Vittorio Veneto, e la realizzazione di un muro di contenimento in corso Calatafimi.

I lavori saranno consegnati domani, martedì 23 gennaio, e saranno divisi in tredici fasi e dovranno terminare entro tre mesi.

Il primo tratto interessato sarà quello tra via Notarbartolo e via Di Marzo, l’ultimo tra viale Lazio e piazza Vittorio Veneto per un totale di quasi 1 chilometro e 300 metri di nuovo marciapiede, in una delle arterie principali della città.

Per effettuare i lavori saranno chiusi al transito pedonale e veicolare i tratti di corsia riservata ai lavori interessati. La delimitazione dell’area di cantiere avverrà con la realizzazione di recinzione distante 1 metro dalla linea di delimitazione della corsia riservata con o senza cordolo e con la chiusura dei due

estremi laterali di perimetrazione del cantiere, per evitare intrusioni dei veicoli. L’esecuzione dei lavori dovrà interessare una corsia riservata per volta relativa alla citata sequenza.

L’Amat, l’azienda partecipata di trasporto pubblico in città, in prossimità delle fermate ricadenti nei tratti di cantiere, ove possibile provvederà allo spostamento delle fermate interessate, dandone per tempo comunicazione utile alla cittadinanza.