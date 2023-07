Palermo, altro colpo in entrata: Roberto Insigne è rosanero

Il comunicato del club rosanero che annuncia l'arrivo dal Frosinone dell'ala classe 1994

PALERMO – Letteralmente scatenato il Palermo in sede di calciomercato. Con l’obiettivo dichiarato della promozione in Serie A, la compagine rosanero ha ufficializzato un altro colpo di grande spessore per la categoria ovvero Roberto Insigne. L’ala classe classe 1994 arriva a titolo definitivo dal Frosinone con un contratto fino al 2026.

Di seguito il comunicato:

“Il Palermo F.C. comunica di aver acquisito dal Frosinone Calcio le prestazioni sportive di Roberto Insigne.

Il calciatore si trasferisce a titolo definitivo, legandosi al Club di Viale del Fante fino al 30 giugno 2026.

A Roberto il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.