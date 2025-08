Gomes: “Inzaghi? Idee chiare. Guardiola uno dei migliori al mondo”

Il centrocampista: "Ho lavorato con il tecnico del City e confermo ciò che tutti sanno"

“In ritiro abbiamo lavorato molto bene, siamo tutti soddisfatti. Abbiamo trovato il modo di portare energia positiva nel gruppo e penso tutti siano felici e che abbiano lavorato duro quindi è stato un ottimo ritiro”. Claudio Gomes, centrocampista del Palermo, parla così ai microfoni ufficiali del club di viale del Fante nel corso di un’intervista.

“Quando i nuovi calciatori sono arrivati li abbiamo subito inseriti nel gruppo – prosegue il francese -. Hanno portato la qualità di cui avevamo bisogno per questa stagione. Siamo uniti, siamo una squadra. Inzaghi è arrivato con un’idea di gioco che richiede più energia, pressing collettivo e un ritmo più alto durante la partita. Ai centrocampisti ha chiesto di essere presenti in entrambe le fasi di gioco. Credo voglia che diventiamo più incisivi anche sotto porta”.

Gomes ha quasi raggiunto il traguardo delle 100 presenze in maglia rosanero: “È un onore essere qui e ho già giocato 98 partite con il Palermo, sarà un onore arrivare a quota 100. Spero succeda presto: è motivo d’orgoglio. Manchester City? Credo sia il sogno di ogni calciatore giocare contro questo tipo di squadre, sia a livello individuale che collettivo. Siamo felici di giocare una gara del genere”.

Gomes ritroverà anche alcuni volti conosciuti: “Ho avuto un buon momento al Manchester City. Sarà bello rivedere facce conosciute. La mia prima partita ufficiale fu proprio il Community Shield contro il Chelsea. Vincemmo e per me fu il primo trofeo. Iniziare così è stato bellissimo. Guardiola è uno dei migliori manager al mondo. Ho avuto l’opportunità di lavorare con lui e confermo ciò che tutti sanno”.

“È bello vedere i tifosi felici e pronti per la nuova stagione. Ogni anno cresce l’entusiasmo. Quest’anno abbiamo bisogno del loro supporto, non solo allo stadio ma ovunque. È un onore essere all’interno del City Football Group. Tutti si conoscono e si supportano a vicenda. È bello vedere i miglioramenti, come la costruzione del nuovo centro sportivo: è il modo giusto per raggiungere gli obiettivi del club e dei tifosi. Palermo merita tutto questo”, ha concluso Claudio Gomes.