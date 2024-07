Palermo, Dionisi: “Brunori fa parte di questa squadra, lo alleno con piacere”

Il tecnico: "Il gruppo è un gruppo importante"

“È coinvolgente il fatto della passione di questa gente. Sono stato pochi giorni a Palermo, ma solo a vedere le partite dalla televisione si percepisce qualcosa di diverso. Il gruppo è un gruppo importante, c’è un progetto e la parola progetto nel calcio è sempre più difficile da mantenere, da dire. Ma si dice, da mantenere si mantiene in pochi e quindi qua si vuole costruire”. Alessio Dionisi, tecnico del Palermo, affida le sue parole ai microfoni di “Sky Sport”.

Dionisi, nel corso dell’intervista, è tornato sul capitolo Brunori. Il suo futuro non sembra essere poi così certo, mentre l’attaccante continua ad allenarsi con i rosanero: “Premesso che è un giocatore che tutti conosciamo, un giocatore importante per questa squadra, un giocatore importante per questa categoria, un giocatore che ha dimostrato e deve continuare a dimostrare. Lo alleno da una settimana o poco più e e sta dimostrando. Per me quella è la cosa più importante“.

“Poi la società è stata chiara e sono ben contento di quello che ha detto la società – ha aggiunto Dionisi -. Poi dopo il mercato è così lungo che non è dato da sapere quel che succederà e quindi tutto potrebbe essere smentito, però Brunori fa parte di questa squadra e io l’alleno con grande piacere e l’allenerò con grande piacere”, ha spiegato l’allenatore del Palermo.