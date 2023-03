Damiani: “Bene a Pisa, Cittadella in salute. Corini mi guida”

"I tifosi? Non sono più una sorpresa, a loro va fatto un plauso"

3' DI LETTURA

PALERMO – Parola a Samuele Damiani. Dopo il pareggio beffa contro il Pisa, i rosanero di Eugenio Corini sono tornati a Boccadifalco per riprendere la preparazione in vista della prossima sfida contro il Cittadella. Il centrocampista del club di viale del Fante ha commentato il momento dei rosanero ai microfoni ufficiali del club: “A Pisa è stata una delle partite fatte meglio da parte nostra, soprattutto dal punto di vista collettivo. Abbiamo dominato per tutto il primo tempo, sia in situazioni di non possesso sia in fase di palleggio. Abbiamo creato tanto e forse potevamo chiuderla già nel primo tempo. Nella ripresa abbiamo continuato su questa falsa riga ma siamo stati un po’ sfortunati a subire il gol di Sibilli. Mi sono sentito al centro del gioco – prosegue Damiani -, ed è una cosa fondamentale per chi ricopre il ruolo di play davanti alla difesa. Più palloni tocchi, più ti senti a tuo agio e più la squadra riesce a girare”.

Ennesimo pareggio per il Palermo: “Contro il Pisa è stato un punto utile, in questo campionato è importante non perdere andando avanti punto dopo punto. È un punto che dà fiducia, perché non perdere aiuta sempre in settimana a prepararsi al meglio per la partita successiva. In questa squadra siamo tutti titolari, alla fine penso che sia il segreto per fare un campionato di spessore. Avere a disposizione una rosa con grandi qualità e capacità aiuta poi nei momenti di bisogno, sfruttando le qualità del singolo e del collettivo”.

PALERMO, CORINI E CITTADELLA

Damiani ha parlato anche dei tifosi rosanero, dodicesimo uomo in campo della squadra di Corini sia in casa che in trasferta: “Ormai non sono neanche una sorpresa, dai playoff dell’anno scorso. Ma penso soprattutto alle trasferte, dove maggiormente va fatto loro un plauso perché ci seguono davvero ovunque”. Sui prossimi avversari dei rosa, invece, il play ha spiegato: “Conto il Cittadella sarà certamente una gara molto difficile soprattutto perché loro in casa giocano un bel calcio. È una squadra in salute, con due o tre singoli che possono fare la differenza, ma noi sappiamo che possiamo fare grandi prestazioni contro chiunque. Il mio rapporto con mister Corini? C’è massima fiducia. Poi lui ha ricoperto in passato il mio ruolo quindi mi insegna tanto, soprattutto in fase di non possesso, essendo un calciatore più propenso al possesso palla ma che deve mettere un pò più di cattiveria in interdizione. Lavoriamo su questo aspetto insieme”.

“Sono qui a Palermo ormai da più di un anno, da quando lo scorso gennaio ho saputo dell’interesse del Palermo non ho avuto dubbi, perché sapevo del valore della piazza e della squadra. Soprattutto adesso, con l’avvento del City Group, adesso tutti vogliono fare qualcosa di grande in futuro e dobbiamo continuare così. Il mio rapporto con la città è stato ottimo fin da subito, mi sono trovato immediatamente bene, il clima è perfetto. Anche in giornate un pò più fredde, quando poi esce fuori il sole si può subito uscire a fare anche una passeggiata, soprattutto verso Mondello. Ci tengo a dire che qui si mangia davvero bene”, conclude Damiani.