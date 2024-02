Palermo, investito da una microcar: morto dopo una settimana di agonia

L'anziano era ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia dal 4 febbraio

PALERMO – Il 4 febbraio era stato investito da una minicar guidata da un sedicenne in viale del Fante, a Palermo. Dopo 8 giorni di agonia è morto l’83enne che era stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Villa Sofia. Nella notte Roberto Hodl è deceduto per sopraggiunte complicazioni.

L’uomo era stato trasportato d’urgenza al Trauma Center dell’ospedale di via Croce Rossa ma le sue condizioni erano apparse subito molto gravi. Alla guida della microcar che ha investito l’anziano all’altezza del Bowling c’era un sedicenne che si è fermato ed è stato subito ascoltato dagli agenti della polizia municipale.