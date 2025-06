Il Pisa libera Filippo Inzaghi: il tecnico sempre più vicino al Palermo

La nota ufficiale del club toscano

Un altro passo verso il “matrimonio” tra Filippo Inzaghi e il Palermo. Il Pisa ha dato il via libera perché, con una nota ufficiale, ha comunicato di “aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Filippo Inzaghi che, da oggi (venerdì 13 giugno 2025, ndr), lascia l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra”.

“La Società ringrazia Filippo Inzaghi, unitamente al suo Staff, per l’opera professionale svolta e per il proficuo e vincente percorso congiunto culminato con la promozione nella Massima Serie. A loro giungano i migliori auspici per il prosieguo delle rispettive carriere”, si legge sul sito ufficiale dei toscani.

La nota conferma ufficialmente la separazione, sbloccando di fatto il trasferimento del tecnico in Sicilia. Per finalizzare l’arrivo di Inzaghi, il Palermo attende la formalizzazione della rescissione contrattuale con Alessio Dionisi. Il tecnico attuale sta definendo i dettagli dell’uscita con il club di viale del Fante. Solo dopo l’ufficialità della separazione con Dionisi, il Palermo potrà annunciare con certezza Inzaghi come nuovo allenatore.

Foto in evidenza dal profilo Instagram di Filippo Inzaghi.