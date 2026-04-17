Palermo, Inzaghi: “La strada è tracciata, coroneremo il nostro sogno”

Le parole dell'allenatore

PALERMO – “Crediamo ancora nella promozione diretta. La strada è tracciata. Non so quando coroneremo il nostro sogno, ma ci arriveremo. Speriamo il prima possibile”.

Lo ha detto l’allenatore del Palermo calcio, Filippo Inzaghi, intervenuto in sala stampa alla vigilia della partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B, che i rosanero giocheranno contro il Cesena allo stadio Barbera alle 17.15.

Palermo, Inzaghi: “La strada è tracciata”

A quattro giornate dalla fine della regular season il Palermo è quarto in classifica a -4 dal secondo posto occupato in condivisione da Monza e Frosinone: “Allo Stirpe dovevamo fare meglio negli ultimi venti metri, ma siamo stati anche sfortunati. All’1-0 del Frosinone mi sono mancate le gambe in panchina, sarebbe stato ingiusto perdere e alla fine la squadra è stata sorprendente – ha aggiunto -. Se il Frosinone ha esultato per un pareggio contro di noi, vuol dire che facciamo paura”.

Al rientro in città dopo l’1-1 di Frosinone ad attendere i rosanero c’erano centinaia di tifosi: “Essere accolti alle quattro del mattino come se avessimo vinto è stato magico, vogliamo regalare alla nostra gente qualcosa di unico e mi auguro che domani i miei calciatori si ricordino di cosa hanno fatto per noi i tifosi”.

Quanto alla partita di domani, oltre allo squalificato Peda in difesa, Inzaghi dovrà fare a meno di altri due calciatori: “Joronen è straordinario perché vorrebbe giocare anche quando non può, per fortuna abbiamo Gomis che può sostituirlo tra i pali. Sia Joronen che Johnsen si aggregheranno al gruppo a partire da lunedì” ha concluso l’allenatore del Palermo.