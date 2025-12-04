Palermo, Pippo Inzaghi tedoforo delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Il tecnico: "Protagonista a Palermo per sentire i Giochi più vicini al cuore"

Il 26 novembre, da Olimpia, in Grecia, è iniziato il grande viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Un percorso che porterà la famosa Torcia in Italia il 4 dicembre, a Roma, per poi due giorni dopo partire verso tutte le 110 province della penisola.

La Fiamma passerà tra le mani di 10.001 tra tedofori e tedofore e sono previste anche alcune tappe in Sicilia. Quinta regione in ordine di tempo a ospitare il passaggio della Torcia, dal 15 dicembre sarà in provincia di Trapani per poi arrivare fino a Palermo. Nei giorni successivi attraverserà tutta l’isola fino al 18 dicembre, quando il suo passaggio arriverà in Calabria, a Reggio.

Nel transito della Fiamma dal capoluogo siciliano, l’allenatore del Palermo Pippo Inzaghi sarà uno dei tedofori che porterà la Torcia nell’isola. “È un privilegio che mi emoziona e che vivo con grande responsabilità”, ha detto Inzaghi a “Olympics.com”.

“Accompagnare la Fiamma Olimpica vuol dire sentirsi parte di qualcosa che unisce il Paese intero – ha aggiunto. Poter essere protagonista di questa celebrazione proprio a Palermo mi dà un motivo in più per sentire questi Giochi ancora più vicini al cuore“, ha aggiunto il tecnico.