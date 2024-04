Palermo, Inzerillo (FI): sui diritti civili consiglio comunale pretestuoso

Il consigliere azzurro attacca sullo stop alla mozione sui figli delle coppie omogenitoriali

PALERMO – “Sono disgustato dall’atteggiamento pretestuoso del consiglio comunale”. Lo ha dichiarato il consigliere comunale di Forza Italia Gianluca Inzerillo. “Ieri il consiglio comunale ha disatteso l’impegno preso il 26 febbraio col comitato “Esistono i Diritti” adducendo le più svariate motivazioni. Io però purtroppo per i miei colleghi sono abituato a mantenere sempre gli impegni presi e non reputo serio questo atteggiamento neppure nei confronti delle famiglie omogenitoriali, utilizzate da alcune colleghe di minoranza per logiche di palazzo e per puntiglio, per battaglie ideologiche.

“I diritti non hanno colore politico – dice l’esponente azzurro – e queste battaglie dovrebbero essere corali. La battuta d’arresto sulla trattazione della mozione delle famiglie omogenitoriali avviene alla conferenza dei capigruppo da parte proprio di quelle persone componenti della minoranza che da sempre si sono fregiate di essere paladine dei diritti e difensori delle famiglie arcobaleno e delle comunità LGBTQ, utilizzando le legittime perplessità di queste ultime per i loro fini propagandistici.

“Ricordo a me stesso e alla maggioranza – prosegue Inzerillo – che il sindaco di Palermo si è fatto promotore ed è primo firmatario di un appello rivolto al Ministro Piantedosi per modificare la circolare numero 3 che impedisce la trascrizione dei bambini figli delle coppie omogenitoriali. Ultime ma non meno importanti le due sentenze della corte d’appello che condannano il comune di Palermo al risarcimento di due famiglie per la mancata trascrizione dei loro figli, notizia che non è stata neppure accarezzata ieri durante il suo intervento in consiglio comunale dalla collega Di Gangi componente come me della commissione bilancio, sinceramente un po’ specie mi fa”.