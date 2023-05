Palermo, Nedelcearu: “Daremo tutto per raggiungere i play-off”

"Contro la SPAL puntiamo alla vittoria"

PALERMO – Dopo l’ennesimo pareggio del Palermo allo stadio “Sinigaglia” contro il Como, i rosanero si trovano ancora molto vicini alla zona play-off della classifica di Serie B. Ionut Nedelcearu, difensore rumeno della società di viale del Fante, ha parlato anche di questo ai microfoni ufficiali del club: “Mi dispiace per ieri (la gara è stata giocata lunedì 1 maggio, ndr), noi a Como volevamo vincere come in tutte le partite. Ci abbiamo provato fino alla fine, fino all’ultimo secondo. Purtroppo non ci siamo riusciti, ma adesso stiamo già pensando alla partita contro la SPAL. Anch’io ho avuto due occasioni, purtroppo la palla non è entrata. Mi dispiace, ma la partita è finita e dobbiamo pensare alla prossima perché secondo me ce la possiamo fare”.

“Anche contro il Como i nostri tifosi sono stati eccezionali, sia in casa che in trasferta loro ci sono sempre vicini – prosegue Nedelcearu nel corso dell’intervista -. Vogliamo tornare a vincere, è l’unica cosa che conta per noi e anche per loro. Abbiamo conosciuto Nicolò Maja a Como, siamo felici perché gli abbiamo fatto tornare il sorriso dopo tanta sofferenza. Contro la SPAL vogliamo vincere insieme ai nostri tifosi senza pensare alla classifica. Gli avversari giocano per la salvezza e noi dobbiamo pensare al nostro percorso. Siamo già proiettati a questa sfida, abbiamo una settimana intensa e lavoreremo come sempre per puntare soltanto a una cosa: la vittoria”.

I rosanero, comunque, non vogliono abbandonare il sogno di raggiungere gli spareggi promozione: “Distano soltanto un punto. Vogliamo dare tutto per raggiungere questo obiettivo – spiega il difensore del Palermo -. Sono soddisfatto della mia prima stagione in rosanero, ho trovato un bel gruppo e una buona società. Mi sento bene qui e voglio continuare a vestire questa maglia. Palermo è una città bellissima, mi piace girare in città perché è grande e dove c’è tutto. Mi piace uscire, le persone sono sempre calorose. Mi sento di fare qualcosa in più, i palermitani se lo meritano. Far parte del City Group è un orgoglio, c’è mentalità vincente e organizzazione. Per noi giocatori è troppo importante”.