Palermo, irregolarità in due cantieri edili: scattano le multe

I controlli degli ispettori del lavoro

PALERMO – Controlli e multe in due cantieri da parte degli ispettori del lavoro a Palermo. L’attività di un cantiere è stata sospesa per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza: in particolare, gli ispettori hanno accertato l’assenza di parapetti e di mantovane sul ponteggio, nonché la mancata esibizione del piano di montaggio e smontaggio dei ponteggi. Sono state elevate sanzioni per 6.700 euro.

In un secondo cantiere, dove erano in corso lavori sul tetto di copertura di un immobile, non era stata montata la protezione contro la caduta nel vuoto. Inoltre, gli operai adoperavano scale artigianali posticce in legno, poggiate sugli impalcati. Le sanzioni in questo secondo cantiere sono state di 6.900 euro.