Palermo, Johnsen si presenta: “Ho trovato un grande club qui”

Il norvegese: "La gente allo stadio spinge e mi piace molto"

Dennis Johnsen si presenta. Il talento norvegese arrivato in casa Palermo dalla Cremonese nell’ultima sessione invernale di calciomercato, è intervenuto in conferenza stampa dal centro sportivo di Torretta per parlare della sua nuova avventura con la maglia rosanero. Johnsen ha già registrato due presenze con i siciliani, l’ultima nel match di poche ore prima contro la Sampdoria terminato 3-3.

“Contro la Samp abbiamo fatto un po’ di fatica in alcuni momenti della partita. Ma abbiamo visto la mentalità giusta in una gara difficile, fuori casa e contro una squadra forte. Qui a Palermo ho trovato un grande club e una grande società, voglio trovare continuità perché non ho giocato tanto finora. Ho parlato con il mister e mi trovo già bene”.

“La rabona contro la Samp? Non ho visto l’azione, non so se il fallo ci sta. Peccato per il gol annullato. Sono un giocatore istintivo e ho provato la giocata – spiega Johnsen -. Mondo Palermo? Mi piace la gente qua, lo spirito e il gruppo. La gente spinge allo stadio e mi piace molto. Spero di fare gol per aiutare la squadra a vincere le partite”.

“Il nostro obiettivo? Abbiamo un sogno. Speriamo di fare gli ultimi quattro o cinque mesi fatti bene e vediamo cosa succede – ha aggiunto il norvegese -. Per me è uno step molto importante Palermo, ho quasi 28 anni e spero di essere importante in qualsiasi squadra. Poi in un club ambizioso come Palermo. Ho parlato con Pohjanpalo e Ceccaroni, li conoscevo da Venezia, mi hanno detto che stanno bene qui prima che venissi”.

“Il mio ruolo? Mi trovo bene quando sono libero in campo. Il mister mi ha lasciato libero sotto la punta, un po’ a sinistra e mi sono trovato bene. Quando abbiamo giocato contro il Palermo ad agosto scorso avevo già visto che era una squadra forte”, ha concluso l’attaccante.