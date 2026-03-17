Palermo-Juve Stabia 2-2: Mosti aggancia di nuovo il pareggio – LIVE

La diretta testuale del match tra i rosanero e i campani

Palermo-Juve Stabia, gara valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è in programma alle ore 19:00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Palermo-Juve Stabia: la partita

Articolo in aggiornamento

81′ – Mister Abate manda in campo Bellich che prende il posto di Delle Mura

76′ – Giallo anche per Rui Modesto

73′ – GOL DELLA JUVE STABIA! Cacciamani dalla sinistra cerca un compagno in area rosanero, la difesa del Palermo prova a spazzare ma serve un assist involontario per Mosti che al volo batte Joronen e aggancia nuovamente il pareggio!

71′ – Ammonito Bani

65′ – GOL DEL PALERMO! Ceccaroni crossa in area, colpisce la traversa e casualmente la sfera finisce addosso a Bani che di petto appoggia in rete! I rosanero ribaltano immediatamente la gara!

63′ – Giallo per Varnier

62′ – La Juve Stabia sostituisce Ricciardi, Torrasi e Diakité con Carissoni, Correia e Varnier

60′ – GOL DEL PALERMO! Pohjanpalo si occupa di battere il penalty e con il destro spiazza Confente riportando il risultato in parità! Ammonito Confente

59′ – Chiesto un on field review all’arbitro da parte del VAR. Dopo aver rivisto l’azione il signor Dionisi assegna il rigore ai rosanero!

57′ – Johnsen crossa di esterno, Bani impatta di testa e poi si scontra con Confente. Pohjanpalo tenta la sforbiciata ma la palla sfiora il palo. I rosanero chiedono un calcio di rigore per il fallo su Bani

56′ – Giallo per Giorgini

54′ – Ancora un cambio tra i rosanero, esce Blin ed entra Rui Modesto

47′ – Subito un tentativo dalla distanza di Johnsen respinto dal portiere campano

Ore 20:06 – Prima della ripresa Inzaghi manda in campo Le Douaron al posto di Bereszynski. A seguire comincia la ripresa con il primo pallone in possesso dei rosanero

45′ + 3′ – Termina il primo tempo al “Renzo Barbera”. I rosanero tornano negli spogliatoi sotto di un gol e proveranno a ribaltare la gara nella ripresa

45′ – Assegnati tre minuti di recupero

44′ – Giallo per Torrasi

40′ – Segre colpisce l’incrocio dei pali di testa!

35′ – La squadra di Inzaghi mantiene il controllo della sfera ma non riesce più a rendersi pericolosa

25′ – Ancora pericoloso il Palermo con un inserimento di Augello alle spalle dell’avversario che trova in area Pohjanpalo. Il tiro del finlandese viene respinto da Confente

19′ – I rosanero provano a farsi vedere in avanti con un colpo di testa di Bani che finisce poco alto sopra la traversa sugli sviluppi di un calcio di punizione

11′ – GOL DELLA JUVE STABIA! Sul punto di battuta si presenta Leone che spiazza il portiere del Palermo e porta in vantaggio la squadra di Abate!

9′ – Calcio di rigore per le Vespe! La Juve Stabia parte benissimo in contropiede e Okoro, lanciato a tu per tu contro Joronen, viene sgambettato da quest’ultimo con il braccio. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e indica il dischetto. Ammonito Joronen

Ore 19:02 – Primo pallone affidato agli ospiti, l’arbitro fischia l’inizio dell’incontro al “Barbera”!

Ore 18:59 – Palermo e Juve Stabia fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, soliti saluti di rito prima del match

Ore 18:45 – I calciatori rientrano negli spogliatoi

Ore 18:20 – Squadre in campo per il riscaldamento

Palermo-Juve Stabia: il tabellino

PALERMO: 66 Joronen, 3 Augello, 5 Palumbo, 7 Johnsen, 8 Segre, 13 Bani (C), 19 Bereszynski (dal 46′ Le Douaron), 20 Pohjanpalo, 27 Pierozzi, 28 Blin (dal 54′ Rui Modesto), 32 Ceccaroni. A disposizione: 1 Gomis, 77 Di Bartolo, 6 Gomes, 11 Gyasi, 14 Vasic, 17 Giovane, 18 Rui Modesto, 21 Le Douaron, 29 Peda, 31 Corona, 72 Veroli, 96 Magnani. Allenatore: Inzaghi.

JUVE STABIA: 1 Confente, 2 Ricciardi (dal 62′ Carissoni), 10 Pierobon, 14 Dalle Mura (dall’81’ Bellich), 28 Torrasi (dal 62′ Correia), 33 Giorgini, 46 Diakité (dal 62′ Varnier), 55 Leone, 77 Cacciamani, 90 Okoro, 98 Mosti (C). A disposizione: 16 Signorini, 23 Boer, 6 Bellich, 13 Varnier, 17 Ciammaglichella, 21 Kassama, 24 Carissoni, 29 Correia, 70 Dos Santos, 76 Mannini. Allenatore: Abate.

ARBITRO: Federico Dionisi (L’Aquila). Primo assistente: Christian Rossi (La Spezia). Secondo assistente: Claudio Barone (Roma 1). Quarto ufficiale: Giuseppe Rispoli (Locri). VAR: Marco Serra (Torino). AVAR: Matteo Gualtieri (Asti).

MARCATORI: 11′ Leone (JS), 60′ Pohjanpalo (P), 65′ Bani (P), 73′ Mosti (P).

NOTE: Ammoniti: Joronen (P), Torrasi (JS), Giorgini (JS), Confente (JS), Varnier (JS), Bani (P), Rui Modesto (P).