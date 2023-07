Kasatkina da mercoledì a Palermo per preparare il WTA 250 del Country

La testa di serie n.1 del tabellone principale parteciperà giovedì 13 alla conferenza stampa di presentazione del torneo

1' DI LETTURA

PALERMO – Daria Kasatkina, n. 10 della classifica mondiale, mercoledì pomeriggio sarà a Palermo per preparare in anticipo il WTA 250 del Country Time Club, torneo dotato di un montepremi di 275 mila dollari in programma dal 15 al 23 luglio.

La testa di serie n. 1 del tabellone principale parteciperà anche alla conferenza stampa di giovedì 13 luglio nella quale il presidente del circolo, Giorgio Cammarata, ed il direttore della manifestazione, Oliviero Palma, ufficializzeranno le Wild Card.