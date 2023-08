Palermo, Lund convocato dalla nazionale degli Stati Uniti

In programma due amichevoli

1' DI LETTURA

Kristoffer Lund, terzino mancino del Palermo, è stato convocato per la prima volta dal commissario tecnico degli Stati Uniti d’America Gregg Berhalter. Il calciatore ex Hacken ha esordito con la maglia del club di viale del Fante in Serie B nella vittoria per 3-1 contro la Reggiana.

Il numero 3 dei rosanero, che ha doppio passaporto danese e americano, prenderà parte alle gare amichevoli che gli Stati Uniti disputeranno contro Uzbekistan (9 settembre a St. Louis, Missouri) ed Oman (12 settembre, St. Paul, Minnesota).