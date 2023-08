Lund: “Voglio aiutare il Palermo a conquistare la Serie A”

Le prime parole del terzino danese classe 2001 arrivato dall'Hacken per rinforzare la compagine rosanero

3' DI LETTURA

PALERMO – Giornata di presentazioni in casa Palermo: il giovane terzino danese Kristoffer Lund, ultimo innesto del mercato rosanero, è intervenuto in conferenza stampa dallo stadio “Renzo Barbera” per commentare la trattativa che lo ha portato nel club di viale del Fante:

“La squadra è molto forte e molto competitiva, tutti sono pronti a dare il massimo ed è chiaro che vogliamo lottare per la promozione. Sono contento di essere qui per dare il mio contributo. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a conquistare la promozione e di crescere come giocatore e come persona”.

Sfida importante per il giovane terzino che approda per la prima volta in Italia nella ex squadra di una colonna danese come Simon Kjaer: “Quando ho saputo che Palermo era interessato a me e che potevo condividere la stessa squadra di Kjaer ero contentissimo. Il Palermo è un club importante e so che il calcio italiano è molto diverso da quello svedese, sapevo che venire qui sarebbe stata una sfida e sono pronto a raccoglierla”.

A PALERMO PER CRESCERE

Lund è approdato al Palermo dopo una lunga trattativa ma il giovane terzino si sentiva pronto per accettare la sfida rosanero e del calcio italiano: “Le trattative sono state un po’ lunghe e difficili anche perché per il mio vecchio club ero un elemento importante, io però mi sento pronto per la sfida italiana e volevo venire qui il prima possibile per conoscere i compagni. Venire in Italia è un sogno che diventa realtà, le mie prestazioni nonostante le trattative in corso sono state buone e sono contento di essere qui”.

“Sono qui per migliorare e diventare un giocatore migliore – continua -. L’Italia è famosa per la tattica e per la fase difensiva, ho forza e velocità e Palermo mi aiuterà a migliorare la parte tattica. Sono pronto, sento di aver giocare molto e bene in Svezia e sono in buona condizione. Con i compagni mi trovo bene, so che è difficile trovare spazio in una squadra così competitiva ma voglio dimostrare il mio valore”.

“C’è una grande differenza culturale con il mio paese – prosegue Lund -. Il primo step deve essere conoscere la lingua il prima possibile, voglio essere parte del gruppo e di questa cultura. Devo abituarmi anche al caldo allenandomi ogni giorno ma sono venuto per accettare tutte queste sfide ma sono solo aspetti posiibi che mi faranno crescere”.

LA SQUADRA E L’OBIETTIVO NAZIONALE

Nonostante sia arrivato da poco, il giovane terzino danese ha già avuto modo di integrarsi nel gruppo rosanero: “Il rapporto con i compagni è buono, ovviamente sono l’ultimo arrivato e non conosco la lingua ma sono stati tutti molto gentili e mi hanno accolto a braccia aperte. La competizione con Aurelio ci aiuterà a crescere e ci supporteremo a vicenda”.

“Ho visto la partita contro il Bari – continua – sicuramente il livello di intensità di questo campionato è molto alto. Potevamo vincere ma il pareggio a Bari è comunque un buon risultato. E’ un campionato tostissimo e non possiamo concederci nessun errore”.

Il giocatore danese ha infine concluso parlando del sogno di poter vestire la maglia della Nazionale danese: “Ho l’ambizione di giocare per la mia Nazionale ma il mio obiettivo intanto è giocare bene e crescere qui a Palermo. La Nazionale, se e quando arriverà, sarà il coronamento del duro lavoro e dei miglioramenti che farò qui a Palermo”.