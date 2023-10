Palermo, la camera di commercio mette in vendita le azioni della Gesap

La società che gestisce l'aeroporto potrebbe cambiare proprietari

1' DI LETTURA

PALERMO – Il consiglio della Camera di commercio di Palermo ed Enna, presieduto da Alessandro Albanese, ha deliberato all’unanimità l’alienazione dell’intero pacchetto azionario in Gesap – la società di gestione dell’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo – secondo le procedure previste dalla legge.

La Camera possiede il 22,87% della società (296.011 azioni per un valore nominale di 15.288.968,15 euro).

Chi possiede le azioni Gesap

Le azioni della Gesap sono divise tra città metropolitana di Palermo, azionista di maggioranza con il 41,33% (534.978 azioni per un valore nominale di 27.631.613,70 euro); Comune di Palermo con il 31,54% (408.332 azioni per un valore nominale di 21.090.347,80 euro); Camera di commercio di Palermo ed Enna; comune di Cinisi con il 2,92% (37.818 azioni per un valore nominale di 1.953.299,70 euro); Sicindustria con lo 0,60% (7.836 azione per un valoro nominale di 404.729,40 euro) ed altri piccoli azionisti con quote tra lo 0,40 e lo 0,0012%.

La Gesap ha presentato proprio ieri il piano triennale 2024-2027, che prevede numerosi investimenti per ammodernare lo scalo del capoluogo siciliano.