Palermo, la crisi continua ma Corini ha la fiducia del City Group

Nonostante le criticità la panchina del tecnico dei rosa non sembrerebbe, almeno per il momento, in discussione

PALERMO – Continua la crisi di risultati e prestazioni del Palermo nel campionato di Serie B. Le due gare casalinghe contro Pisa e Cittadella non hanno cambiato il trend della compagine rosanero, con due pareggi che hanno fatto scivolare gli uomini di Corini al penultimo posto in classifica.

Se, da un lato, l’allenatore di Bagnolo Mella pare aver perso la fiducia di una nutrita frangia del tifo rosa, dall’altro la proprietà targata City Group continua a dargli fiducia, consapevole però che nelle prossime gare si aspetta da parte di tecnico e squadra quella risposta veemente finora non arrivata.

UN CAMMINO DA RETROCESSIONE

Inutile girarci intorno: il ruolino di marcia intrapreso dal Palermo in questo inizio di campionato è da retrocessione. Numeri impietosi finora da parte della compagine rosanero, con soli nove punti raccolti in dieci partite, nove gol fatti al netto dei quindici subiti e una vittoria che manca dal lontano 9 settembre contro il Genoa. Ad accompagnare le statistiche ci sono le prove sul campo, con l’ultima gara contro il Cittadella che ha nuovamente palesato le grosse difficoltà dei rosa soprattutto in termini realizzativi.

Lo 0-0 del Barbera contro gli uomini di Gorini ha manifestato ancora una volta un Palermo con poche idee, tanto possesso palla ma un’incapacità al limite del cronico di creare pericoli concreti negli ultimi trenta metri. Contro una compagine ampiamente alla portata e ricca di defezioni, gli uomini di Corini hanno mostrato una buona tenuta difensiva e qualche flebile progresso sul piano dell’atteggiamento, troppo poco però per lasciar trasparire la concreta possibilità di poter uscire con forza da questo trend decisamente negativo.

TATTICHE E INTERPRETI: LE CRITICITA’ ROSANERO

Arrivati all’undicesima giornata di campionato non sono poche le criticità che restano in seno alla compagine rosanero. A livello tattico la certezza resta il 4-3-3 di partenza, a gara in corso si vede però come l’interpretazione del modulo e le varianti per cambiare l’inerzia del match siano ancora un cantiere aperto.

Baricentro più basso, più lanci lunghi e un assetto più prudente sono le modifiche finora più evidenti viste dopo la disfatta di Terni, che hanno sì garantito una maggiore solidità difensiva ma anche una manovra offensiva troppo sterile e un Brunori sempre più predicatore nel deserto. A questo aspetto fa eco anche quello delle scelte sugli uomini, con una nuova fiducia data a giocatori come Broh e Gomes che garantiscono più dinamismo e furore agonistico ed interpreti finiti, almeno per ora, indietro nelle gerarchie. “Nessuna bocciatura, solo scelte” ha dichiarato Corini ma è chiaro che “big” come Stulac e Saric, chiamati a dare il salto di qualità, vadano revitalizzati sia sul piano atletico che, soprattutto, sul piano motivazionale.

FIDUCIA A CORINI

Nonostante le criticità finora mostrate dalla compagine rosanero, la panchina di Eugenio Corini non sembrerebbe, almeno per il momento, in discussione. I timidi segnali di ripresa mostrati nelle ultime due gare, nonché una classifica nonostante tutto ancora abbastanza corta, stanno convincendo la proprietà targata City Group a dare ancora fiducia al tecnico di Bagnolo Mella ma questa dovrà essere meritata sul campo nelle prossime gare.

La trasferta di Modena, il “big match” del Barbera contro il Parma e un nuovo scontro diretto contro il Cosenza: queste tre gare saranno fondamentali e probabilmente segneranno, in un modo o nell’altro, il percorso di Corini in rosanero. Nei social, tra i tifosi rosanero, circola ormai in maniera insistente l’hashtag #CoriniOut e l’allenatore dei rosa sa bene di dover far ricredere gli scettici con prestazioni convincenti e soprattutto con le vittorie che ancora stentano ad arrivare.