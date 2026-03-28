Palermo, la farmacia Mancino festeggia un secolo di storia

Fondata nel 1926, quando Domenico e Francesco Mancino, padre e figlio, rilevarono l'attività dallo speziale Antonio Romeo

PALERMO – La Farmacia Mancino festeggia un traguardo storico: cento anni di attività ininterrotta sotto la guida della stessa famiglia.

Fondata il 26 febbraio 1926, quando Domenico e Francesco Mancino, padre e figlio, rilevarono l’attività dallo speziale Antonio Romeo, la farmacia è diventata nel tempo un pilastro per la comunità palermitana.

La farmacia è nata nel quartiere Zisa dove ha portato avanti le sfide del secolo scorso, comprese le storiche alluvioni degli anni ’40.

Negli anni ’60, in seguito alla demolizione dell’edificio originario, la sede si è trasferita nella posizione attuale in Piazza Principe di Camporeale.

Oggi l’eredità centenaria continua con la dottoressa Monica Mancino che è la titolare e il cugino, il dottor Stefano Cinquemani, che coniugano tradizione e innovazione tecnologica nel servizio farmaceutico.