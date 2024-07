Palermo, la fiaccolata per via D’Amelio – VIDEO

La manifestazione del 19 luglio

PALERMO- È partita da piazza Vittorio Veneto, a Palermo, la fiaccolata in memoria delle vittime della strage di via D’Amelio, dove, infine, è arrivata.

Erano presenti, tra gli altri, Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia, il ministro Andrea Abodi, il sottosegretario Andrea Delmastro, il senatore Raoul Russo, i deputati Giovanni Donzelli e Carolina Varchi, l’assessore regionale Alessandro Aricò, il sindaco Roberto Lagalla.

Paolo vive”. Questo lo slogan. “Il governo Meloni, fin dal suo insediamento – ha detto Donzelli – ha fatto della lotta alla mafia uno dei punti principali del suo programma a partire dalla conferma del carcere ostativo e del 41 bis, il carcere duro. Continuiamo a fare battaglie per la legalità come dimostra il caso Caivano. Questa è una fiaccolata per ricordare Paolo Borsellino. Non è una passerella. Non ci sono simboli di partito”.