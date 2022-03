Palermo, la Fildis compie 50 anni: una storia importante

Un appuntamento molto atteso. I particolari

PALERMO – La Fildis compie 50 anni. L’importante anniversario è stato celebrato a Palermo lo scorso 25 febbraio dalla Sezione locale della F.I.L.D.I.S., la Federazione Italiana Laureate e Diplomate Istituti Superiori, molto bene organizzato dalla Presidente Professoressa Mariolina Quiligotti Cordio nel Palazzo Airoldi.

All’inizio della cerimonia, con l’esecuzione degli inni nazionale ed europeo, è stato letto il messaggio augurale del Presidente della Repubblica.

Dopo l’introduzione della Presidente, hanno relazionato sulla storia dell’Associazione le Professoresse Ida Rampolla Del Tindaro Dominici ed Anna Abbate Rampolla.

L’Associazione F.I.L.D.I.S. è un’importante Associazione di donne laureate e diplomate, che si è costituita nel 1922 a Roma, aderendo alla International University Women (UWE) oggi GWI (Graduate Women International). Si è autosospesa durante il regime fascista, ma ha ripreso il suo efficace cammino nel 1944, sotto la guida della Professoressa Libera Trevisani Levi Civita.

Fa parte della Consulta regionale femminile del Lazio, della rete per la parità, del C.N.D.I. e collabora con altre associazioni femminili.

Frequenti sono gli incontri culturali in cui vengono trattati, da qualificati oratori, tematiche inerenti alle problematiche delle donne, sociali di attualità ed altro.

La Presidente attuale della F.I.L.D.I.S, nazionale è la Professoressa Mariella Ubbriaco che risiede a Siracusa.

In Sicilia ci sono sette sezioni: Palermo, Catania, Siracusa, Castelvetrano, Enna, Mazara del Vallo e Marsala.

Molti convegni nazionali sono stati tenuti in città italiane ed europee. Nel 2014 una delegazione ha partecipato all’Udienza papale. Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, nel 2018 ha conferito alla F.I.L.D.I.S. una medaglia al “convegno itinerante 1946: il voto delle donne”.