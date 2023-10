Palermo: la Fisioterapia incontra i cittadini

Sabato 14 ottobre 2023, Via Magliocco (altezza via Ruggero Settimo)

Nell’evento organizzato a Palazzo dei Normanni in occasione della giornata mondiale dellFisioterapia promossa dalla World Physiotherapy (WP), gli Ordini dei Fisioterapisti della Sicilia(OFI) e la Associazione Italiana di Fisioterapia (A.I.FI.) società scientifica riconosciuta dalMinistero della Salute, hanno presentato le iniziative per incontrare cittadini, organizzazioni dicittadini e di malati unitamente alle organismi istituzionali e professionali attraverso manifestazioni“in strada”.

Sabato 14 ottobre p.v. dalle ore 9:00 alle ore 19:00 l’Ordine dei Fisioterapisti di Palermo Trapani ela sezione territoriale di AIFI, hanno organizzato a Palermo in Via Magliocco (altezza Via RuggeroSettimo) l’evento “LA FISIOTERAPIA INCONTRA I CITTADINI”. I fisioterapisti sarannopresenti con dei gazebo con l’obiettivo di informare i cittadini del fondamentale contributo che la Fisioterapia e il Fisioterapista forniscono per consentire alle persone con limitazioni temporanee o permanenti delle funzioni motorie di migliorare il loro livello di partecipazione nei differenti contesti di vita.

L’evento vuole divulgare la crescente importanza della fisioterapia nell’ambito della cronicità, della fragilità, della non autosufficienza e della disabilità, specie nell’attuale fase di riorganizzazione dell’assistenza territoriale così come altrettanto importante sarà precisare “chi fa la fisioterapia” e quale ruolo riveste il fisioterapista nei descritti contesti di assistenza territoriale.

Alla giornata saranno presenti fisioterapisti esperti specializzati negli ambiti muscolo-scheletrico, pediatrico, geriatrico, cardio-respiratorio, pavimento pelvico, linfologico, neuroscienze e amputazioni, che saranno pronti ad ascoltare e a dialogare con i cittadini.

All’evento, cui hanno concesso il patrocinio l’Assessorato Regionale della Salute, il Comune di Palermo e l’ASP di Palermo, sono invitati tutti i cittadini e le organizzazioni associative e di tutela dei cittadini unitamente a tutti gli organismi istituzionali e professionali.