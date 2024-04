Palermo, la “fuga” dei funzionari mette in crisi la lotta all’evasione

Allarme al Comune: a rischio gli obiettivi del piano di riequilibrio

PALERMO – Un’impossibilità “certa e oggettiva” di raggiungere gli obiettivi del piano di riequilibrio e un comune, quello di Palermo, che si ritrova ancora una volta “al punto di partenza”. E’ allarme a Palazzo delle Aquile, dove l’area Tributi guidata dalla dirigente Maria Mandalà si trova a dover fare i conti, per la seconda volta in sei mesi, con una “fuga” dei funzionari che dovrebbero aiutare la lotta all’evasione.

In “fuga” verso l’Asp

Si tratta di dipendenti collocati in una graduatoria dell’Asp di Palermo e assunti dal Comune con un contratto triennale, rinnovabile ma pur sempre a tempo determinato. La prospettiva, grazie a una norma nazionale, è quella della stabilizzazione ma nel frattempo per alcuni è arrivata la chiamata, stavolta a tempo indeterminato, dell’amministrazione di appartenenza e così i primi hanno iniziato a preferire l’azienda sanitaria.

Un copione che si ripete

Una scelta legittima ma che mette in crisi piazza Pretoria che, dopo aver formato i burocrati, si ritrova a doverne chiamare altri ricominciando da capo. Un copione che peraltro non è neanche inedito: già nell’ottobre scorso era successo che nove funzionari, assunti temporaneamente al Comune, optassero per l’Asp.

La dirigente ha così preso nuovamente carta e penna: “Per la seconda volta – scrive Mandalà – si sta assistendo alla dipartita professionale dei funzionari attinti dalla graduatoria Asp, formati con notevole sforzo dall’area Tributi e invitati a sottoporsi alle visite mediche per sottoscrivere il contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione di appartenenza, a cui sono già transitati due funzionari non ancora sostituiti”.

In bilico la lotta all’evasione

E dire che quello della lotta all’evasione è un fronte caldissimo non solo per i numeri record di chi evade le imposte nel capoluogo siciliano, con la Tari pagata da appena due palermitani su tre, ma soprattutto perché i maggiori incassi sono fondamentali per rispettare il piano di riequilibrio che la quinta città d’Italia ha concordato con lo Stato per evitare il default.

“E’ superfluo rappresentare l’estremo sconforto istituzionale – continua la nota della Mandalà – di assistere inermi, ancora una volta, al ritorno al punto di partenza e all’impossibilità certa e oggettiva di raggiungere gli obiettivi per il piano di riequilibrio”. Dose rincarata dal Ragioniere generale Bohuslav Basile in un’altra missiva: “Si segnala sin d’ora – scrive il Ragioniere – che l’eventuale mancato conseguimento effettivo degli obiettivi declinati nel piano di riequilibrio è certamente suscettibile di determinare riflessi sulla situazione economico-finanziaria del Comune”. “Si auspica che l’amministrazione attiva assuma ogni pertinente misura, nessuna esclusa, affinché siano ripristinati adeguati livelli operativi degli uffici tributari”, conclude Basile.

Falzone: “Presto il bando di selezione”

“Stiamo facendo ogni sforzo per trovare le giuste soluzioni e non perdere altro personale – spiega a LiveSicilia l’assessore al Personale Dario Falzone -. Si tratta di 20 funzionari assunti a tempo determinato, attingendo a una graduatoria Asp, per il recupero delle tasse non pagate e una norma ci consentirà di averli a tempo indeterminato anche prima dei 36 mesi. Abbiamo ricevuto un parere della Funzione pubblica che ha confermato che Palermo potrà avvalersi di questa facoltà e ho già firmato la delibera di giunta che fisserà i criteri per il bando di selezione pubblica che bisognerà espletare. Sono tempi necessari, rispettiamo le scelte personali di ognuno e già a maggio scorreremo la graduatoria per rimpiazzare le due persone che hanno lasciato la nostra amministrazione”.