Palermo, la piscina comunale chiude di nuovo, mancano i bagnini

Un caso che si ripete e che provoca la rabbia

1' DI LETTURA

La piscina comunale di Palermo chiude di nuovo. Stavolta il motivo non è un guasto o la legionella ma per mancanza di bagnini.

Un caso che si ripete e che provoca la rabbia sui social dopo la pubblicazione della notizia sul profilo “Portale dello Sport del Comune di Palermo”.

“È veramente vergognoso che non si riesca a risolvere questo problema ormai cronico possibile non potere assumere personale?”, chiede Luigi Bencivinni e ancora, Roberto Valore “È possibile che non si riesca a risolvere questo problema?… una piscina pubblica chiusa al pubblico è veramente ridicolo, oltre ad essere un colmo di una vergogna assoluta”. “Un servizio pubblico interdetto al pubblico… è inconcepibile”, aggiunge Stefania Mazzariello.