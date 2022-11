Palermo, la porta è al sicuro: Pigliacelli muro rosanero

Gara sontuosa a Modena per l'estremo difensore rosanero, tra i protagonisti del match contro gli uomini di Tesser

PALERMO – Torna il sereno in casa Palermo dopo il convincente successo al “Braglia” contro il Modena. La compagine rosanero, dopo una serie di risultati e prestazioni negative, ha ritrovato il successo che mancava da quasi due mesi nonché la prima vittoria esterna di questo campionato di Serie B.

Una vittoria che serviva per ritrovare il morale e che ha visto ergersi protagonista assoluto l’estremo difensore rosanero Mirko Pigliacelli. Il portiere del Palermo, contro gli uomini di Tesser, si è reso protagonista di una prestazione sontuosa con tante parate spettacolari e decisive che hanno permesso ai rosa di portare a casa il successo.

IL MURO ROSANERO

Non solo i gol di Valente e Brunori, la verve ispirativa di Di Mariano, la corsa di Gomes o la sicurezza di Nedelcearu. Pigliacelli, contro il Modena, si è dimostrato in stato di grazia compiendo interventi prodigiosi da portiere di caratura elevata.

Contro avversari ostici come Falcinelli e Diaw, l’estremo difensore rosanero ha alzato il muro impedendo agli uomini di Tesser di trovare la via della rete soprattutto tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Due su tutti gli interventi spettacolari e decisivi: il primo con un guizzo felino sul colpo di testa di Azzi da posizione ravvicinata a metà del primo tempo, il secondo sul tiro a giro di Oukhadda nel quale Pigliacelli si stende con la mano di richiamo compiendo un intervento difficile e spettacolare.

Una prestazione importante che permette al portiere rosanero di convincere anche i detrattori rimasti nella piazza rosanero, ancora “scottati” dall’errore contro il Sudtirol al netto di prestazioni nel complesso fin qui convincenti. A parte la svista contro gli uomini di Bisoli, infatti, Pigliacelli non aveva mai demeritato mostrando un’ottima abilità nel lancio verso i compagni, al netto di qualche “brivido” controllato e voluto nel temporeggiare il servizio ai compagni al fine di allungare le maglie avversarie e creare spazio per i rosanero.

I NUMERI DELLA DIFESA

Con la porta inviolata contro il Modena, il Palermo è riuscito a guadagnare il primo clean sheet esterno in campionato nonché il secondo consecutivo dopo la gara interna contro il Cittadella. L’ultima volta che i rosa erano riusciti a non subire gol fuori casa risale ai play-off della passata stagione, con il successo di misura rimediato contro il Padova nella finale di andata degli spareggi promozione. Sono quattro, fino ad ora, le gare senza subire reti per il Palermo che, nelle ultime settimane, ha visto affinare la fase difensiva garantendo maggiore solidità e attenzione.

Proprio il reparto arretrato, nell’attesa di perfezionare ulteriormente la fase avanzata e di finalizzazione apparsa negli ultimi tempi ancora deficitaria, appare in questo momento la certezza sulla quale Corini può lavorare per risalire la classifica di Serie B. Nel frattempo, Pigliacelli a suon di parate ha mandato via i dubbi e le critiche, confermando di essere un portiere di grande levatura per la categoria.