Palermo, la preghiera di Lorefice per le vittime della guerra

L'omelia dell'arcivescovo.

PALERMO – L’arcivescovo Lorefice prega per l’Ucraina. Quanti hanno in potere di fare smettere questa guerra, che la fermino e che si cerchi con tutto il cuore e in tutta verità la via del dialogo”. Con queste parole l’arcivescovo Corrado Lorefice ricorda, durante l’omelia pasquale, la guerra in Ucraina. Dalla Cattedrale di Palermo si leva una preghiera di speranza.

“Il travaglio della storia di ieri e di oggi il macigno dell’odierna vicenda umana bloccata ancora al secolo passato con la sua terza guerra mondiale a pezzi sotto casa nostra, in Ucraina, e in altri angoli della Terra converge e riparte dal sepolcro vuoto, dal Crocifisso risorto, dall’amore che vince ogni sorta di male”, dice ai fedeli. E dà forza alla comunità cristiana.

“Perché il mondo piange? E, in fondo, chi cerchiamo? Che la luce di Pasqua possa trasfigurare le nostre vite e i nostri cuori possano trovare la risposta a queste domande di fondo”.