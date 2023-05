Palermo, la proposta di Tamajo: la costa sud diventi Zes

L'idea dell'assessore regionale alle Attività produttive

PALERMO – Per l’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, “la Regione ha messo in campo una serie di misure che possono aiutare le imprese siciliane a concorrere nei mercati internazionali”. Lo ha detto stamane, al Palazzo dei Normanni a Palermo, alla presentazione del premio come miglior olio del mondo conferito all’extravergine Dop Monte Etna “Natura Viva”, prodotto da Manfredi Barbera. Il riconoscimento internazionale è arrivato dal Sofy Award di New York.

“Premiare Barbera significa certificare il valore delle nostre eccellenze. Per far crescere imprese come quella di Barbera abbiamo offerto una serie di bandi che verranno pubblicati a breve. Uno di questi, Ripresa Sicilia, è già a disposizione degli imprenditori. Un altro favorirà le aggregazioni nei distretti industriali”. Tamajo punta molto sulle Zes, le zone economiche speciali, in grado di attrarre le aziende. “Anche il progetto per il rilancio della Costa Sud di Palermo – afferma – potrebbe rientrare in questo obiettivo. Stiamo lavorando insieme al presidente della Regione Renato Schifani e al commissario Zes per la Sicilia Occidentale Carlo Amenta. E’ coinvolta anche l’Autorità portuale guidata da Pasqualino Monti. La Costa Sud del capoluogo è stata per anni abbandonata. Può essere risanata qualificandola come zona economica speciale”.