Palermo, la Sispi dona 5 computer alla scuola Scinà dopo i furti

La preside: "Siamo ripartiti più forti"

PALERMO – La Sispi, società partecipata del Comune di Palermo ha donato 5 computer alla scuola Domenico Scinà di Palermo, finita nel mirino dei ladri per ben tre volte nel mese di aprile.

I malviventi sono riusciti a portare via pc e strumenti musicali fondamentali per una scuola ad indirizzo musicale. La presidente della società partecipata, Giovanna Gaballo, e il consigliere comunale Salvatore Imperiale, hanno incontrato la preside e i genitori dei ragazzi.

“Solo una prima parte”

“Questa è solo una prima parte dei pc che doneremo alla scuola – ha detto Gaballo – si tratta di computer che non vengono più utilizzati ma per le scuole sono in perfetto stato e quindi possono essere donati. Vogliamo continuare questo rapporto con gli istituti scolastici e vogliamo istituire dei tavoli permanenti per capire dove poter intervenire”.

Gli studenti avevano risposto ai furti subiti con un sit-in di protesta davanti alla propria scuola. “Siamo ripartiti più forti – ha detto la preside Maria Gabriella Martorana – e ripartiamo oggi con la stessa volontà che ci ha animato, quella, cioè, di rispondere ai bisogni del territorio. Oggi è una prova tangibile che quando si crea un circolo virtuoso si trovano risposte ai problemi”.

Adesso servono gli strumenti musicale. Ed è stato lanciato un appello alle imprese dal consigliere comunale Imperiale.