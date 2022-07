Palermo, la stagione entra nel vivo: il punto sul calciomercato rosanero

L'attenzione è tutta sui movimenti del ds Castagnini per completare la rosa a disposizione di mister Baldini

La stagione del Palermo è ufficialmente entrata nel vivo. La compagine rosanero, nella serata di ieri, si è riunita all’Hotel Casena dei Colli per l’inizio del ritiro precampionato e oggi farà le prime due sedute di allenamenti al “Tenente Onorato” di Boccadifalco.

In attesa di conoscere le prime parole del tecnico Silvio Baldini la società di viale del Fante, oltre al capitolo preparazione estiva, si sta muovendo per rinforzare e completare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B fra rinnovi, acquisti e cessioni. I convocati del tecnico carrarino per il ritiro sono attualmente ventidue, quattordici dei quali appartenenti alla lista Over 23 (che può contenerne massimo diciotto), sei under e un giocatore bandiera dei due a disposizione, sarà quindi importante provvedere al completamento della rosa in maniera oculata e con innesti mirati.

Portiere cercasi

Si inizia dalla porta dove, vista la mancata riconferma del portiere della rinascita Pelagotti, servirà sicuramente almeno un nuovo estremo difensore. Al ritiro, al momento, sono presenti Massolo e il giovane Grotta nelle vesti di secondo. Il portiere ex Fermana si è reso protagonista di un ottimo finale di stagione, con due rigori parati ai play-off e interventi importanti che hanno aiutato i rosa a centrare l’obiettivo Serie B. E’ possibile, tuttavia, che la società possa puntare ad un portiere con più esperienza per permettere a Massolo di poter continuare il proprio percorso di crescita.

Portiere che, sicuramente, non sarà Antonio Donnarumma. L’estremo difensore del Padova, avversario dei rosa in finale play-off e profilo seguito dal duo Castagnini-Zavagno, ha infatti rinnovato il proprio contratto con la compagine veneta uscendo ufficialmente fuori dal mercato.

L’altro nome caldo circolato negli ultimi giorni è quello di Mirko Pigliacelli, attualmente in forza ai rumeni del Craiova ma le strade tra le due parti potrebbero presto separarsi. Il portiere ventinovenne vanta più di 160 presenze nel campionato rumeno nonché esperienze in Europa League, Conference League e in serie cadetta soprattutto con le maglie di Pro Vercelli e Trapani, dati che lo rendono un profilo potenzialmente interessante per i pali rosanero.

Difesa, tanto lavoro da fare

Tra i reparti sui quali bisognerà lavorare con maggiore intensità vi è sicuramente quello arretrato. I giocatori certi della permanenza in rosanero sono sicuramente Accardi, Lancini e Marconi che hanno appena rinnovato i loro contratti, ai quali si aggiungono Giron e l’Under Buttaro. Fra i potenziali partenti Somma, che potrebbe nuovamente raggiungere Boscaglia a Foggia, e Crivello con Doda, Marong e Peretti che potrebbero andare in prestito in Serie C per trovare maggiore spazio.

In entrata sarebbe finito nel mirino dei rosa Diego Stramaccioni, centrale ventunenne di proprietà della Juventus e nell’ultima stagione in forza alla compagine Under 23. Soltanto richieste di informazioni, per il momento, da parte della compagine rosanero ma i buoni rapporti con il club bianconero e con il procuratore Stemperini, agente anche di Luperini e Brunori, potrebbero creare più di uno spiraglio per una potenziale trattativa.

In ottica galassia City Group occhio al profilo di Renzo Orihuela, uruguagio ma con il passaporto italiano classe 2001 in forza al Montevideo. Sfumate definitivamente invece le piste Francesco Vicari, passato ufficialmente al Bari, e l’ex Rispoli additato come potenziale profilo per lo slot bandiera ma trasferitosi al Cosenza. Possibili movimenti in arrivo anche per quanto riguarda la corsia mancina, in questo caso non ci sono tuttavia notizie certe ma solo suggestioni come quella del terzino palermitano classe 1999 Giacomo Quagliata, attualmente in forza agli olandesi dell’Heracles Almelo.

Centrocampo, partita la caccia dell’esterno sinistro

Per quanto riguarda il centrocampo confermati, anche per il campionato di Serie B, Dall’Oglio per il quale è scattato il rinnovo automatico con la promozione e Damiani, riscattato a titolo definitivo dall’Empoli, che si aggiungono a capitan De Rose e Luperini.

Da valutare invece il destino di Jeremie Broh. Il centrocampista non è stato riscattato dal Sudtirol dopo l’ottima stagione nel girone A di Serie C e ha fatto ritorno alla base, starà a Baldini adesso valutare il giocatore durante il ritiro e decidere se trattenerlo o non includerlo nel progetto tecnico.

Non mancano poi gli interessi di altre società nei confronti dei giocatori rosanero, De Rose e Luperini su tutti. Sul capitano ci sarebbe il forte pressing del Cesena, con il tecnico Toscano che lo rivorrebbe con lui dopo il forte sodalizio creatosi soprattutto negli anni alla Reggina. Tante invece le sirene del mercato per Luperini, braccato soprattutto dal Perugia di Castori, difficile però che il Palermo si privi di due giocatori chiave del progetto tecnico di Baldini.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, tra i nomi segnati nel taccuino del ds Castagnini ci sarebbero il mediano classe 1997 Jacopo Segre, di proprietà del Torino ma nell’ultima stagione titolarissimo a Perugia, e di Simone Tascone della Turris. Soltanto suggestioni, invece, i ritorni di Fiordilino e quello “romantico” di Mato Jajalo, entrambi potenziali profili per l’ultimo slot bandiera ma senza alcun riscontro di interesse reale o contatti. Praticamente sfumata la pista Nicolussi Caviglia della Juventus, vicino al prestito al Sudtirol.

Attacco, tutto ruota attorno a Brunori

Per quanto riguarda l’attacco, infine, i partecipanti al ritiro sono al momento Soleri e Fella, riscattati entrambi a titolo definitivo, Valente che ha rinnovato il contratto e gli Under Silipo e Felici e quasi sicuramente saranno tutti parte integrante della rosa 2022/2023.

E’ chiaro che il mercato in fase offensiva dipende largamente dalla situazione relativa a Matteo Brunori. Il capocannoniere della Serie C, trascinatore dei rosa verso la Serie B, vuole rimanere nel capoluogo siciliano e c’è già l’accordo con il procuratore. Il problema è legato alla trattativa con la Juventus, con i bianconeri che non scendono oltre i cinque milioni per il cartellino e la dirigenza di viale del Fante che non intende assecondare richieste così alte per il giocatore.

Oltre alla situazione dell’attaccante italo-brasiliano i nomi che circolano in casa Palermo per il ruolo di punta sono quello di Antonino La Gumina della Sampdoria, che potrebbe approdare in rosanero a prescindere dalla situazione Brunori per via del suo status di bandiera, di Andrea La Mantia dell’Empoli nonché di Alexis Ferrante della Ternana, di Alex Rolfini dell’Ancona e di Augustus Kargbo del Crotone.

Da risolvere, nel reparto avanzato, anche la situazione relativa all’esterno mancino. La società rosanero ha deciso di non rinnovare il contratto di Floriano, tra i protagonisti dei play-off promozione, e anche in questo ruolo non mancano i nomi e le suggestioni. Nel taccuino di Castagnini e Zavagno sembrerebbero figurare i nomi del palermitano Francesco Di Mariano, ala sinistra che ha contribuito alla promozione in A del Lecce, di Jari Vandeputte di proprietà del Vicenza ma protagonista di un ottima stagione a Catanzaro e di Vito Leonetti della Turris.

Fissato l’obiettivo stagionale ad una permanenza tranquilla in categoria, con un occhio al sogno promozione, difficile aspettarsi dal City Group colpi da novanta ma innesti mirati per poter dare a mister Baldini una rosa di qualità e giocatori di categoria. Tanti nomi, al momento molte più suggestioni che trattative concrete ma vi è una certezza: il ritiro 2022 è ufficialmente iniziato e la società rosanero, dopo essersi occupata dei rinnovi, è chiamata a piazzare i primi colpi per rinforzare la rosa in vista del duro campionato di Serie B che si prospetta all’orizzonte.