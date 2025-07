Palermo, l’Ada denuncia: ennesimo cavallo sfiancato dal caldo

L'associazione: necessario convertire le carrozze con mezzi elettrici

PALERMO – “A Piazza Verdi a Palermo, si è verificato l’ennesimo incidente che ha visto protagonista un cavallo. Questo evento è la diretta conseguenza della mancanza di controlli efficaci da parte di Asp e dei vigili urbani, nonché della scarsa comprensione dell’etologia equina e delle esigenze dei cavalli – dice Giusy Caldo dell’associazione Ada -. I cavalli da ippodromo e quelli utilizzati per le carrozze non sono strutturati per trainare pesi così forti per così tante ore in un contesto urbano caratterizzato da traffico e smog. La loro anatomia e fisiologia sono adattate per la corsa e il movimento in spazi aperti, non per il lavoro in ambienti stressanti e pericolosi come le città”.

“Ho avuto contatti con i vetturini, i quali hanno espresso la volontà di convertire le loro carrozze in modelli elettrici – aggiunge -. Sembra che anche il Comune e la Regione siano favorevoli a questa soluzione. Ebbene, invece di litigare e fare strumentalizzazione politica, riteniamo che sia giunto il momento di prendere una decisione e portare avanti questo progetto”.