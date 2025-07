Palermo Ladies Open, forfait di Trevisan: wild card alla licatese Spiteri

Per la tennista sarà la settima partecipazione al torneo

PALERMO – Settima partecipazione consecutiva, la prima nel tabellone principale ai Palermo Ladies Open per Dalila Spiteri. La 28enne tennista licatese, n. 452 della classifica mondiale, ha usufruito della Wild Card rimasta libera dopo il forfait di Martina Trevisan (rientrata nel circuito il primo luglio dopo 8 mesi di stop, salta Palermo).

Oltre a Spiteri, reduce dalla vittoria nell’ITF 35 al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, e dai quarti di finale al WTA 125 di Roma (questo pomeriggio è stata eliminata dalla slovena Tamara Zidansek), le altre Wild Card sono state assegnate per il tabellone principale a Giorgia Pedone, Tyra Grant e Silvia Ambrosio.

Le 8 partite in programma, distribuite su 4 campi, avranno inizio alle 17.30. Con la Zidansek impegnata a Roma nella semifinale dell’Antico Tiro a Volo (entrerà in tabellone a Palermo come special exempt), rimane libero un posto nel tabellone delle qualificazioni: l’alternate verrà indicata domani dopo le ore 17.

Le partite delle azzurre sono tutte in programma sul centrale: Alessandra Mazzola affronterà alle 17.30 la francese Selena Janicijevic (n. 265 della WTA), poi sarà la volta di Anastasia Bertacchi contro la brasiliana Carolina Alves (238 del ranking) e chiuderà Aurora Zantedeschi contro la giocatrice che prenderà il posto della Zidansek.