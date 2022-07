Palermo Ladies Open, nel doppio trionfano Bondar e Zimmermann

Sconfitta la coppia Anshba-Udvardy

1' DI LETTURA

PALERMO – Sono l’ungherese Anna Bondar e la belga Kimberley Zimmermann le campionesse del torneo di doppio dei 33^ Palermo Ladies Open. Le n. 3 del seeding hanno battuto in finale la russa Amina Anshba e l’ungherese Panna Udvardy: 6-3 6-2 il risultato finale in un’ora e 11 minuti di gioco.



Per Zimmermann si tratta della seconda vittoria consecutiva a Palermo. La belga, infatti, aveva vinto lo scorso anno il torneo di doppio in coppia con la neozelandese Erin Routliffe. Per Bondar, invece, è il primo titolo in doppio nel circuito WTA.