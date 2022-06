33^ Palermo Ladies Open: Trevisan prima testa di serie

Presentato il tabellone del torneo che andrà in scena sui campi del Country club dal 16 al 24 luglio

PALERMO – Torna il Palermo Ladies Open, con l’edizione numero trentatré in programma dal 16 al 24 luglio, sui campi del Country club di Palermo. L’edizione, dopo le limitazioni dello scorso anno, vedrà la grande presenza di pubblico sugli spalti, con oltre 3mila tagliandi già venduti.

Un passaggio della presentazione del tabellone è stato dedicato a Gabriele Palpacelli, ex presidente Fit Sicilia, da poco scomparso.

Nel corso della presentazione del tabellone principale è stato annunciato che l’italiana Martina Trevisan, attuale numero 27 del ranking mondiale, sarà la testa di serie del torneo, ma “potrebbero esserci sorprese – annuncia Oliviero Palma direttore del torneo – perché stiamo lavorando per far partecipare almeno una top ten“.

“Si ritorna alla normalità. La Wta – dichiara Giorgio Cammarata direttore del Country – ha aumentato il premio a 275 mila dollari. Il tabellone è un bel tabellone che apre con la numero 27 e chiude con la numero 94. Anche quest’anno non avremo fondi pubblici ma solo sponsor privati”.

In gara anche Yulia Puntitseva (33 WTA), dalla spagnola Sara Sorribes Tormo (40) e dalla cinese, Shuai Zhang (41). Nel Main Draw anche le altre azzurre Lucia Bronzetti (72) e Jasmine Paolini, oltre all’ex top four, la francese Caroline Garcia (75 al mondo, ma con un best ranking da n. 4) e la croata Petra Martic (già n. 14 al mondo e adesso 80).

Il torneo sarà trasmesso dalla Rai e durante lo stesso ci saranno degli eventi collaterali: in programma un corso di formazione e torneranno anche i premi Ussi estate che il 20 luglio celebreranno i risultati ottenuti dagli atleti siciliani nella scorsa stagione.

“Il Cut off quest’anno è con la francese Clara Burel, n. 94 al mondo – ha sottolineato in conferenza stampa il presidente del Country Time Club, Giorgio Cammarata – il livello medio del torneo è ancora una volta alto. Siamo felici che una tennista azzurra possa guidare il tabellone principale e siamo ancora più felici che tantissimi appassionati abbiano dato fiducia agli organizzatori comprando sin dallo scorso mese di dicembre abbonamenti e biglietti, senza conoscere i nomi delle giocatrici che sarebbero scese in campo quest’anno”.

“Sono 4 le Wild Card da assegnare per il tabellone principale, di cui 2 andranno alla FIT – ha spiegato il direttore del torneo, Oliviero Palma – contiamo di sfruttare uno degli inviti a nostra disposizione per dare ulteriore qualità ad un torneo che si è, sempre, distinto per avere lanciato nel circuito giocatrici che si sono poi affermate nel circuito. Quest’anno avremo in tabellone alcune giovanissime in grado di diventare le outsider del Torneo, anche se speriamo che le vere sorprese siano le azzurre, in maniera tale da festeggiare il ritorno al successo di un’italiana a 9 anni di distanza dall’ultimo di Roberta Vinci. Al torneo non parteciperà Daniel Collins, vincitrice della scorsa edizione, perché parteciperà al torneo di Amburgo che si disputa in contemporanea al nostro ed è molto più ricco. Inoltre – conclude Palma – c’è ancora il problema del covid. Le giocatrici preferiscono spostamenti brevi in auto, nonostante tutto stiamo provando con altre giocatrici”.