Palermo Ladies Open: la finale sarà tra Qinwen Zheng e Karolina Muchova

PALERMO – Il pronostico imposto dalla classifica trova pieno riscontro sul campo. A contendersi domenica 21 luglio, alle 20.30, il titolo dei 35^ Palermo Ladies Open, saranno la testa di serie n. 1 (e n. 7 al mondo) Qinwen Zheng e la testa di serie n. 2 (n. 35 del ranking, ma 8 fino a dicembre scorso) Karolina Muchova.

Una finale da Slam, considerato che sia la cinese agli ultimi Australian Open, che la ceca al Roland Garros del 2023, hanno all’attivo una “firma” ciascuno nei tornei più prestigiosi del circuito. Una finale attesa e auspicata dal pubblico che ha gremito le tribune del Country Time Club.

La Zheng ha battuto Diane Parry, mentre la Muchova ha avuto la meglio sulla vincitrice dell’edizione 2022, Irina Begu. Le due finaliste sono accomunate dall’avere ricevuto la Wild Card dal direttore del torneo, Oliviero Palma e dall’avere vinto in 2 set le rispettive semifinali.

Panova e Sizikova vincono il titolo di doppio

Sono Alexandra Panova e Yana Sizikova le nuove campionesse di doppio dei Palermo Ladies Open. Le due tenniste russe, coppia n. 1 del seeding, hanno battuto in finale Aurora Zantedeschi (“allieva” del Country Time Club, dove si allena da due anni) e Yvonne Cavalle-Reimers, alla prima finale WTA in carriera, con il punteggio di 4-6 6-3 10-5 in poco meno di due ore di gioco.

Una finale equilibrata, risolta soltanto al super tie-break del terzo set, indirizzata con cinque punti vinti degli ultimi sei giocati. Per Sizikova, n. 58 del ranking di specialità, è il secondo titolo consecutivo al Country dopo il 2023, quando vinse insieme alla belga Kimberley Zimmermann. Per Panova, n. 40 di doppio, invece, è l’ottavo trofeo WTA nella specialità.

“Vincere è sempre speciale, ma quando lo fai due volte nello stesso posto lo è ancor di più – ha ammesso Sizikova -. Allenarmi a Palermo? Ci penserò”. “C’è rammarico, ma è stata una settimana positiva – ha spiegato Zantedeschi -. Siamo arrivate in finale al primo WTA insieme. Dobbiamo essere contente”.

I risultati di sabato 20 luglio

F – [1] A. Panova / Y. Sizikova d. [WC] Y. Cavalle-Reimers (ESP) / A. Zantedeschi (ITA) 46 63 10-5

SF – [WC] [1] Q. Zheng (CHN) d. [4] D. Parry (FRA) 75 64

SF – [WC] [2] K. Muchova (CZE) d. I. Begu (ROU) 61 61