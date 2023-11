Portavi via due pc e una macchinetta del caffè. Non sono presenti segni di effrazione

PALERMO – Ladri in azione nella notte a Palermo, ad essere presa di mira è stata la sede Amat di via Giusti. I malviventi sono entrati in azione tra sabato 25 e domenica 26 novembre e hanno portato via una macchinetta del caffè e due computer.

Gli agenti non avrebbero trovato segni di effrazione, quindi andrà chiarito come hanno fatto ad entrare nella sede i ladri.

Gli investigatori visioneranno le immagini del sistema di videosorveglianza per cercare di risalire ai malviventi.