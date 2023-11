Palermo, ladri in azione in via Roma: doppio colpo da T’up Burger

Portati via i soldi in cassa e un robot da cucina

PALERMO – Doppio furto, in pochi giorni, al locale T’up Burger di via Roma a Palermo. Il primo è avvenuto nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 novembre, il secondo nella notte scorsa tra venerdì e sabato.

Nel primo colpo il ladro, approfittando di un problema al sistema di allarme, che non è scattato, ha agito indisturbato e avendo tutto il tempo a disposizione è riuscito a portare via i pochi soldi presenti in cassa e un robot da cucina.

Per il secondo colpo, che si è verificato questa notte, il ladro si è “presentato” intorno all’una di notte ha cercato di forzare le porte esterne ma non vi è riuscito, poco prima delle 6 si è presentato in compagnia di un complice e con un martello hanno mandato in frantumi la vetrina e portato, anche questa volta, via i soldi presenti in cassa. I due sono dovuti fuggire subito dopo perché, a differenza di quanto accaduto due giorni prima, l’allarme è scattato.

I gestori del locale hanno presentato denuncia alla polizia. Gli agenti sta visionando i filmati delle immagini del sistema di videosorveglianza e sono è già alla ricerca degli autori dei colpi.

Nei giorni scorsi un altro furto si era verificato in via Sciuti nel ristopescheria da Mare. Anche in quel caso i ladri hanno sfondato una vetrina e portato via i soldi che si trovavano in cassa, oltre bottiglie di vino e liquori. Un altro ancora, invece, si è verificato in via Emerico Amari e, in quel caso, ad essere preso di mira è stata la pizzeria Biga.