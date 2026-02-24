Caccia a un complice che è riuscito a fuggire

PALERMO – Ladro acrobata arrestato dai carabinieri in via Pitrè. Caccia a un complice che è riuscito a fuggire. Questa in sintesi la rocambolesca notte vissuta dai residenti di un condominio in cui sono in corso dei lavori alla facciata del palazzo che presenta una impalcatura da cui i due ladri stavano tentando la scalata per accedere agli appartamenti dall’esterno.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato un 41enne di origine tunisina, già noto alle forze dell’ordine e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di tentato furto in abitazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al 112 “Numero Unico di Emergenza” da parte di alcuni condomini di una palazzina di sei piani in via Pitrè, che avevano notato due uomini arrampicarsi sull’impalcatura esterna dello stabile, con l’evidente intento di introdursi negli appartamenti approfittando dei lavori in corso.

Giunti sul posto, i militari hanno individuato i due soggetti mentre si muovevano sul ponteggio. Alla vista delle pattuglie, i presunti ladri hanno tentato una rocambolesca fuga verso l’alto, lanciando contro gli operanti secchi di vernice e materiale di risulta nel tentativo di ostacolarne l’azione e guadagnare tempo.

Ne è scaturito un concitato inseguimento verticale culminato sul terrazzo dell’edificio, dove uno dei due uomini, nel disperato tentativo di sottrarsi alla cattura, ha tentato di colpire ripetutamente i carabinieri con un oggetto contundente. Nella circostanza, un militare ha fatto ricorso allo spray urticante in dotazione, mentre un secondo carabiniere ha utilizzato il taser, riuscendo a immobilizzare il 41enne.

L’altro complice è riuscito a far perdere le proprie tracce; sono in corso le ricerche per la sua identificazione e cattura. L’arrestato in evidente stato di alterazione per l’utilizzo di alcolè stato portato al carcere “Pagliarelli” di Palermo.