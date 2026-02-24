Arrestati un 42enne e un 51enne allo Sperone

PALERMO – Hanno tentato di mettere a segno due colpi in pieno giorno, poi si sono dati alla fuga, dando vita a un folle inseguimento per le vie della città. Un 42enne e un 51enne sono finiti in arresto per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

A bordo di un’auto senza targa

Sono stati individuati dai carabinieri a bordo di un’auto senza targa: armati di un coltello hanno prima minacciato l’operatore di un distributore di benzina Eni di viale Regione Siciliana, poi un altro in via Lanza di Scalea. Nel secondo caso sono riusciti a farsi consegnare circa quattrocento euro, scappando subito dopo a tutto gas.

L’inseguimento e lo schianto sui mezzi in sosta

I carabinieri si sono subito messi sulle loro tracce e li hanno individuati sulla circonvallazione, all’altezza del viadotto Maredolce. Alla vista delle pattuglie, i due hanno tentato un’ulteriore fuga: l’inseguimento è andato avanti per diversi chilometri in mezzo al traffico e fino allo Sperone, dove l’auto dei due si è schiantata sui mezzi in sosta.

Il 42enne e il 51enne hanno così cercato di allontanarsi a piedi, ma uno dei due è stato immediatamente bloccato. L’altro è stato rintracciato poco dopo dal Nucleo radiomobile, nel frattempo giunto in supporto dei colleghi.

Quattro auto danneggiate

In via Di Vittorio hanno riportato gravi danni una Seat Ibiza, un Opel Corsa, una Smart e una Golf che erano parcheggiate, mentre dell’auto utilizzata dai malviventi, intestata alla madre di uno dei due, era stato denunciato il furto.

Per questo è anche scattata la denuncia per simulazione di reato. Dentro la macchina i carabinieri hanno trovato trecento euro in contanti, parte del bottino della rapina al distributore di carburante.