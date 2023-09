Palermo, Lagalla completa la squadra dei dirigenti comunali

Nominato il vicecapo di gabinetto e il dirigente amministrativo al partenariato

PALERMO – Si completa la squadra dei dirigenti del Comune di Palermo. Il sindaco Roberto Lagalla ha nominato Sandro Follari vicecapo di gabinetto e Massimo Rizzuto dirigente amministrativo al partenariato pubblico e privato e alla gestione dei progetti speciali.

Le nomine arrivano dopo l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Rendiconto 2022 e fanno parte del piano per il rafforzamento del personale dell’amministrazione di Palazzo delle Aquile. Per l’incarico di vicecapo di gabinetto sono state prese in considerazione 42 candidature. La scelta è caduta su Follari, funzionario amministrativo dello stesso Comune.

Rizzuto si occuperà del partenariato, dei progetti speciali e dell’attrazione di investimenti presso la direzione generale e programmazione strategica. Le candidature ammesse erano state 22. Gli incarichi avranno una durata triennale e saranno prorogabili fino alla scadenza del mandato di Lagalla. L’entrata in servizio è prevista entro la fine di questa settimana.