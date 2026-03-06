Palermo, Lagalla convoca conferenza di servizi sullo stadio Barbera

La riunione si terrà l'11 marzo a Palazzo Palagonia

PALERMO – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla ha convocato per l’11 marzo la conferenza di servizi preliminare sul progetto di riqualificazione dell’area dello stadio “Renzo Barbera” del capoluogo siciliano.

Il progetto, presentato dalla società rosanero Palermo Fc, è un passaggio fondamentale per la candidatura dell’impianto agli Europei del 2032 che saranno organizzati da Italia e Turchia. Il club rosanero, che ha presentato quattro progetti, ha comunicato di aver rinunciato alla proposta che includeva anche l’area dell’Ippodromo.

Alcuni enti hanno già rilasciato parere positivo, un assenso condizionato è giunto dalla Soprintendenza ai beni culturali mentre l’Autorità di bacino del distretto idrografico ha comunicato “l’improcedibilità del rilascio del parere di conformità geomorfologica” per l’assenza di uno studio nella proposta progettuale.

La riunione si terrà alle 15.30 a Palazzo Palagonia e prevede la partecipazione di numerosi enti e aziende che si occupano di sottoservizi.