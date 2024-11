Palermo, Lagalla in conclave con assessori e dirigenti a Villa Niscemi

Il sindaco fa il punto in vista della seconda metà del mandato

PALERMO – Una riunione fiume insieme ad assessori, dirigenti e alti burocrati per fare il punto sulla prima metà della sindacatura. Roberto Lagalla prova a riportare il sereno nella sua maggioranza e, all’indomani del contratto Reset e in vista dei prossimi lavori d’Aula, ha riunito in conclave la sua giunta.

A Villa Niscemi, per diverse ore, l’ex rettore ha messo attorno a un tavolo assessori, capiarea, il direttore generale e il capo di gabinetto, chiedendo un report delle cose fatte in questi due anni a mezzo. “Arrivati quasi al giro di boa – si legge in un post su Facebook – ho trascorso l’intera giornata insieme a tutti gli assessori e ai dirigenti. Un momento di confronto importante e strategico per fare il punto sui risultati raggiunti e sugli obiettivi per la seconda metà del percorso che nelle prossime settimane illustreremo alla stampa e ai cittadini”.

Un incontro, anticipato da LiveSicilia, da cui sono stati esclusi i partiti e i gruppi consiliari e che potrebbe essere propedeutico a quel rimpasto annunciato proprio per la metà del mandato. “Ancora ci sono tante risposte che intendiamo dare e lo faremo proseguendo il lavoro avviato in questi primi due anni di amministrazione”.