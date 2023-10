Palermo, Lagalla sul rimpasto prende tempo: “Rivedrò i partiti”

Il sindaco ha incontrato gli alleati ma non si è arrivati ad un accordo

PALERMO – Non si è ancora trovata la quadra nella maggioranza del centrodestra di Palermo, con il sindaco Roberto Lagalla che è in mezzo ad un fuoco incrociato.

Il primo cittadino, come aveva scritto qualche giorno fa LiveSicilia, ha incontrato oggi gli alleati ma nel corso della riunione non è arrivato l’accordo sul cambio di assessori, con Mineo che sembra in uscita.

“Nel corso della giornata odierna ho riunito i rappresentanti dei partiti che compongono la maggioranza della giunta comunale – ha dichiarato Lagalla -. Nel ringraziarli tutti per il clima di confermata collaborazione che ha caratterizzato l’incontro, ho preso atto di come ogni delegazione abbia riconosciuto l’istanza di Forza Italia di vedere ripristinata l’originaria consistenza numerica dei suoi assessori. Tuttavia, persiste la richiesta di Fratelli d’Italia di mantenere gli attuali 4 esponenti di Giunta, alla quale si aggiungerebbe quella di un assessore in più da parte della Nuova Dc. Pertanto, nei prossimi giorni, mi determinerò conclusivamente, a seguito di incontri bilaterali con le forze politiche interessate”. Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.