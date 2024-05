Palermo, Lagalla vara il piano estivo per le borgate marinare

Le direttive agli uffici su decoro, servizi e sicurezza

PALERMO – Il sindaco di Palermo Roberto Lagalla dà le direttive agli uffici per pianificare gli interventi estivi nelle borgate marinare, dalla pulizia ai trasporti, dalla cura dei marciapiedi a quella del litorale, dalle attività commerciali alla movida. Un piano in quattro punti che riguarda Sferracavallo, Mondello, Addaura, Vergine Maria, Sant’Erasmo, Bandita e che sarà in vigore dal 15 giugno al 30 settembre.

“La direttiva ha come obiettivo la cura del litorale frequentato particolarmente nella stagione estiva dai cittadini e anche dai turisti, quest’anno richiamati anche dalle celebrazioni per il quattrocentesimo anniversario di Santa Rosalia”, afferma Lagalla.

“Alcune azioni sono state già avviate – aggiunge il sindaco – come quella che ha permesso di ripristinare la balneabilità del mare di Sferracavallo”. Al primo punto c’è la pulizia e il decoro. Lagalla chiede all’assessorato all’Ambiente, con l’ausilio di Rap e Reset, di assicurare la pulizia delle spiagge libere e il diserbo. Manutenzioni di strade e marciapiedi saranno a cura dei Lavori pubblici e del Coime.

Il secondo punto del piano prevede interventi sulla viabilità. Saranno impiegati le associazioni di protezione civile che presidieranno le aree pedonali e il Corpo di polizia municipale. L’Amat, oltre a garantire il potenziamento del servizio, dovrà agevolare le modalità di pagamento delle soste nei parcheggi. Il terzo obbiettivo è quello di regolare l’attività commerciale.

L’assessorato alle Attività produttive curerà che le aree pubbliche assegnate ai commercianti siano delimitate da strisce orizzontali. Saranno regolamentate anche aree riservate agli ambulanti. L’ultimo punto riguarda la movida. Sono previsti particolari controlli, soprattutto nelle ore serali.