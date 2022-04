Palermo, l’agente di Brunori: “Richieste anche dalla Serie A”

"Matteo è maturato pienamente ora ha sicurezza ed è una macchina da gol, è cattivo in area ed è bravo tecnicamente. Io non gli do limiti"

PALERMO – E’ chiaro che il mercato si muova quando uno segna così tanto: tante squadre di B e anche qualcuna di A hanno chiamato. Ma ne parleremo con la Juve a fine stagione”. A dirlo è Sandro Stemperini, agente dell’attaccante del Palermo, Matteo Brunori. Il numero 9 rosanero ha realizzato in campionato 23 gol e non ha intenzione di fermarsi. “Ora – ha aggiunto l’agente ai microfoni di Tuttosport – il suo unico obiettivo è portare il Palermo in Serie Battraverso i playoff e che pensa solo a quello”.

Numeri importanti e grande mentalità, Brunori nel 2022 è stato praticamente un cecchino, trascinando il Palermo nelle zone alte della classifica del girone C di Serie C: “Non mi stupisco – ha spiegato Stemperini -. Tutta la stagione di Matteo è stata ottima, ed è stato solo più fortunato rispetto all’anno scorso. In più, ha trovato una squadra che crea tanto e un allenatore, Baldini, che gli ha dato da subito sicurezza e lo fa sentire importante”.

Infine, su dove può arrivare Brunori, Stemperini non ha dubbi: “Matteo è maturato pienamente ora ha sicurezza ed è una macchina da gol, è cattivo in area ed è bravo tecnicamente. Io non gli do limiti: può fare tutto e spero che faccia il salto di qualità giusto per quello che sta facendo”, conclude.