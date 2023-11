Palermo, l’asilo Galante ai Danisinni sarà pronto a fine mese

Chiuso da circa 16 anni era diventato nel tempo deposito di rifiuti di ogni genere

PALERMO – Le opere di ristrutturazione e di adeguamento a norma dell’asilo nido “Galante”, in piazza Danisinni, a Palermo, sono in fase di ultimazione e a fine novembre saranno concluse. Quindi, nell’arco di qualche mese la struttura potrebbe già accogliere i piccoli del quartiere. Dopo anni di degrado, grazie a un finanziamento della Regione Siciliana, con fondi per 3 milioni legati al Po-Fesr 2014-2020, su progetto del comune, presentato nell’ambito delle cosiddette ‘agende urbane’, diventerà realtà il sogno dei circa duemila abitanti della zona per anni rimasto abbandonato a se stesso. L’asilo nido, chiuso da circa 16 anni, era diventato nel tempo deposito di rifiuti di ogni genere e cartolina dell’abbandono a cui è stato relegato un intero quartiere, che invece sta ritornando al centro dell’attenzione della città.

“A Danisinni – assicura l’assessore all’istruzione del comune di Palermo, Aristide Tamajo – si continua a lavorare a ritmo serrato per garantire finalmente alle famiglie del quartiere un servizio fondamentale. Una volta consegnati i lavori, pubblicheremo un avviso straordinario per aprire le iscrizioni nell’immediato, senza attendere l’inizio del prossimo anno scolastico”.

L’intervento ha previsto la ristrutturazione dell’edificio, dove al piano terrà ci sarà l’asilo con 50 posti, mentre al piano di sopra è previsto il consultorio del quartiere e un centro polivalente per i giovani. Sarà, in sostanza, un punto di riferimento per i cittadini, collocato come parte integrante del tessuto urbano proprio risponde alle richieste e alle esigenze degli ultimi anni, da parte della comunità locale e delle associazioni che operano nel contesto, di riavere la possibilità di riqualificare e riaprire lo stabile e i servizi al suo interno.

“L’asilo è un segno di riscatto e di speranza e del diritto al futuro delle nuove generazioni – dice fra’ Mauro Billetta, parroco di Sant’Agnese – un luogo per la lotta alla dispersione scolastica fortemente voluto dalla nostra comunità educante che ha lavorato al progetto di riqualificazione” Nel giardino attiguo all’asilo saranno esposti nei prossimi giorni alcuni presepi che coloreranno il quartiere a Natale.